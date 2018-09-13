В Татарии отменили дело против убившего грабителей предпринимателя

Казань, , 20:56 — REGNUM В прокуратуре Татарии сочли, что решение о возбуждении уголовного дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, который убил двоих напавших на его дом грабителей, является незаконным и подлежит отмене. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре напомнили, что нападавшие вломились в дом предпринимателя, связали его жену, приятеля и самого хозяина. Под угрозой физической расправы грабители требовали отдать имеющиеся денежные средства. Мужчине удалось освободиться, после чего завязалась драка. Когда хозяин дома выбежал на кухню, схватил нож и стал хаотично им отмахиваться, один из нападающих продолжал угрожать предпринимателю пистолетом, нажимая на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить нож из рук мужчины.

«Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия», — пояснили в прокуратуре.

Действия хозяина дома не являются общественно опасным посягательством, которое создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица.

«Таким образом, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден», — подчеркнули в ведомстве.

Материалы в настоящее время направлены в следственные органы для проведения дополнительной проверки и принятия соответствующего процессуального решения.

Постановление о возбуждении уголовного дела отменено первым заместителем прокурора республики Сергеем Старостиным.Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне стало известно, что в отношении предпринимателя из Бугульмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).

Предприниматель, по версии следствия, защищаясь, убил двоих, напавших на его дом грабителей. Третий нападавший скрылся, но через несколько часов был задержан.

По факту разбойного нападения также возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

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