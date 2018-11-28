Среда, 28 Ноября 2018 года
08:53:07 МСК

Погибший индонезийский Boeing начинал полет с неисправными датчиками

Происшествия

Эксперты детально восстановили последние минуты полета перед катастрофой

Погибший индонезийский Boeing начинал полет с неисправными датчиками
PK-REN
Самолёт Boeing-737 авиакомпании Lion Air

Джакарта, 28 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Неполадки в показаниях датчиков высоты и скорости самолета Boeing 737 индонезийской Lion Air не были устранены перед полетом. Об этом говорится в предварительном докладе национального Комитета по обеспечению безопасности на транспорте, фрагменты из которого опубликовало 28 ноября агентство Bloomberg.

О проблемах с датчиками было известно ранее. Кроме того, летчики во время предыдущего полета сообщали о некорректной работе мониторов.

В ночь перед вылетом сотрудники наземных служб устраняли неполадки, однако не ликвидировали те из них, что были связаны с датчиком скорости, отмечают эксперты. Передача данных с одного из датчиков угла атаки также происходила с ошибкой.

В публикации отмечено, что причина крушения лайнера не указана в докладе напрямую. Вместе с тем, эксперты детально восстановили последние минуты полета перед катастрофой.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты рухнул лайнер Boeing 737 Max 8 бюджетного перевозчика Lion Air. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Читайте также: Крушение лайнера Lion Air: семьям погибших выплатят $344 тыс

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакатастрофа в Индонезии: семьи погибших просят не прекращать поиски

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить