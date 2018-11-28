Мэрия Якутска подтвердила: обыски действительно идут

Якутск, , 07:02 — REGNUM Обыски в мэрии Якутска начались утром 28 ноября, выемка документов проходит в управлении культуры и духовного развития города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте по связям с общественностью администрации столицы республики, официально подтвердив появившуюся ранее в республиканских СМИ информацию.

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Оперативные мероприятия в структуре, курирующей сферу культуры, проводят сотрудники ФСБ республики. Мэр Якутска о выемке документов уведомлена, но комментировать ход этих мероприятий не уполномочена, также подчеркнули в горадминстрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Сардана Авксентьева пресекла намерение Агентства культуры и художественного образования Якутска потратить 1,5 млн рублей на организацию и проведение в республике балета «Корсар», сочтя, что эти деньги будет лучше потратить на поддержку городских школ искусств и библиотек.

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Напомним также, что по данным Счётной палаты министерство культуры и духовного развития региона, исполняя республиканскую госпрограмму «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012−2019 годы», допустило 860 нарушений почти на 1,1 млрд рублей.