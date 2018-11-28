В мэрии Якутска начались обыски: ФСБ интересуется культурой

Якутск, , 06:01 — REGNUM В мэрии Якутска идут обыски, по предварительным данным, изымаются документы городского Агентства культуры и художественного образования. Прокомментировать эту ситуацию в горадминистрации пока не готовы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обыски проводят сотрудники УФСБ республики, пишет News.Ykt.ru со ссылкой на собственные источники.

«Проводят выемку документов Агентства культуры и художественного образования Якутска», — пояснил собеседник издания.

В мэрии Якутска обещали прокомментировать обыски, но позже.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство культуры и художественного образования Якутска собиралось организовать и провести в городе показ балета «Корсар», объявив аукцион на 1,5 млн рублей на закупку этих услуг. Мэр города Сардана Авксентьева не согласилась с расходами на эти цели, отметив, что лучше потратить эти деньги на поддержку городских школ искусств и библиотек.

Напомним также, что, по данным Счётной палаты, министерство культуры и духовного развития региона, исполняя республиканскую госпрограмму «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012−2019 годы», допустило 860 нарушений почти на 1,1 млрд рублей.

В том числе нарушения на 52,2 млн рублей (617 случаев) квалифицированы надзорным ведомством как неустранимые, ещё на 8 млрд — как неэффективно использованные (17 случаев), а трата 11,8 млн рублей оценена как риски (14 случаев).