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ВСУ заняли поселок в «серой зоне» Донбасса — штаб «ООС»

Происшествия

Военные ВСУ якобы уже подняли над населенным пунктом флаг Украины

ВСУ заняли поселок в «серой зоне» Донбасса — штаб «ООС»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 24 ноября 2018, 23:50 — REGNUM  Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли село Рассадки в так называемой «серой зоне» на Светлодарской дуге в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре «Операции объединенных сил» (ОСС) на своей странице в соцсети Facebook.

«Силы специальных операций … провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные ВСУ якобы уже подняли над населенным пунктом флаг Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В свою очередь, в апреле того же года власти Киева начали военную операцию против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране. Военные действия в Донбассе продолжаются до сих пор.

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Война в Донбассе
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