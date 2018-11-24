В Орловской области в результате ДТП погибли четыре человека

Орел, 24 ноября 2018, 21:16 — REGNUM В Орловской области столкнулись три транспортных средства — автобуса, автомобиль и фура. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Авария произошла в субботу, 24 ноября, в районе 8 км автодороги «Орел — Тамбов». По предварительным данным, в результате инцидента погибли 4 человека.
«На месте ДТП работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.
Причины аварии пока неизвестны.
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