Число пострадавших в ДТП в Кирове достигло 10

Киров, 24 ноября 2018, 17:58 — REGNUM Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Кирове достигло десяти человек, сообщает 24 ноября пресс-служба УМВД РФ по Кировской области.
Авария произошла утром 24 ноября в Новопятском районе Кирова. Столкнулись легковой автомобиль Lada Kalina и рейсовый ПАЗ встречного направления.
В результате столкновения пострадали 10 человек, один госпитализирован.
В связи с произошедшим организована проверка всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
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