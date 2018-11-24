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Число пострадавших в ДТП в Кирове достигло 10

Происшествия

Выясняются обстоятельства произошедшего

Киров, 24 ноября 2018, 17:58 — REGNUM  Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Кирове достигло десяти человек, сообщает 24 ноября пресс-служба УМВД РФ по Кировской области.

Авария произошла утром 24 ноября в Новопятском районе Кирова. Столкнулись легковой автомобиль Lada Kalina и рейсовый ПАЗ встречного направления.

В результате столкновения пострадали 10 человек, один госпитализирован.

В связи с произошедшим организована проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

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Дорожно-транспортные происшествия
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