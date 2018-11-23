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Архангельские следователи изъяли скакалку, которой учитель бил школьника

Происшествия

В отношении учителя возбуждено уголовное дело

Архангельск, 23 ноября 2018, 13:59 — REGNUM  Учителю северодвинской школы, наказывавшей ученика за неправильные ответы ударами скакалки, придется объяснять свои методы воспитания в суде. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ КР по Архангельской области и НАО.

Напомним, видео с урока, на котором учитель наказывает ученика, сняли на телефон школьники и опубликовали «ВКонтакте» 20 ноября.

В настоящее время по делу проведены все неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, проведены судебно-медицинские экспертизы. Изъято орудие преступления — скакалка.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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