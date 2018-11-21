Среда, 21 Ноября 2018 года
16:55:41 МСК

В Северодвинске педагог «воспитывала» детей скакалкой

Происшествия

Ролики, снятые во время урока в школе, попали в сеть

В Северодвинске педагог «воспитывала» детей скакалкой
Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Северодвинск, Архангельская область, 21 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  В одной из школ Северодвинска учитель била детей скакалкой за неудачные ответы. Соответствующие видеозаписи, опубликованные в соцсети, дали повод для проверки, сообщает 21 ноября пресс-служба управления СКР по Архангельской области.

Ролики, снятые во время урока в школе, появились в сети 20 ноября. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента, решение будет принято по итогам проверки.

На записи педагог перед всем классом отчитывает провинившегося школьника, после чего наносит ему удары скакалкой. Затем женщина вызывает к доске следующего ученика и повторяет те же действия. Дети воспринимают происходящее спокойно.

Пользователи соцсетей полагают, что запись сделана в местной школе-интернате, а женщина на видео — преподаватель физкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии возбудили уголовное дело против воспитательницы частного детского сада, замеченной в применении насилия к детям. По данным прокуратуры, девушка нанесла побои двум малышам в возрасте около двух лет и одного года.

Читайте также: В Бурятии воспитательница частного детсада обвиняется в издевательствах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить