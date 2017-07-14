Светлана Шаповалова, , 12:13 — REGNUM

В Барнауле создан прецедент: учитель одного из барнаульских лицеев, унижавшая двоих второклассников, несмотря на официальное подтверждение ее неэтичного поведения, не понесла наказания. Все дело в упущенном сроке наложения взыскания и странной позиции руководства школы, которое только после обращения ИА REGNUM соизволило прослушать аудиозапись общения классного руководителя с учениками. Произошло это только спустя несколько месяцев после случившегося, и наложенное было дисциплинарное взыскание суд благополучно отменил.

Отчаявшиеся добиться справедливости родители обратились в суд. Как сообщила ИА REGNUM юрист Мария Доценко, представляющая интересы одного из детей, в настоящее время в районном суде рассматривается дело о возмещении морального вреда ребенку, пострадавшему от неэтичного поведения учителя. Этот процесс, по ее словам, является прецедентом. Степень морального вреда определит назначенная судьей судебно-медицинская экспертиза.

«Если они будут рыпаться, я приду…»

Напомним, ребятишки, о которых идет речь, возможно, не являлись первыми учениками в классе, но на то, как выяснилось, у каждого есть свои причины.

Илья, к примеру, имеет небольшой речевой дефект, а Ване поставлен диагноз, связанный с хронической нервной болезнью. Несмотря на это, педагог перед всем классом могла передразнить и оскорбить не выговаривающего букву Илью, а Ваню, принимающего сильнодействующее лекарство, — не выпустить в туалет, накричать, обозвать «пустым местом», пообещать «вышвырнуть».

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Первые жалобы сына на грубое поведение учителя мать Ильи услышала еще в декабре 2015 года: у ребенка (тогда он был первоклассником) снизилась успеваемость, появился страх перед посещением школы и энурез. Врач, к которому отвели мальчика, определил у него «неврозоподобное состояние». Жалобы на учительские крики между тем продолжались, а попытка поговорить с преподавателем ни к чему не привела. Тогда мать и положила в школьную сумку сына включенный диктофон. А прослушав позднее запись, поняла, что хамство и унижение педагога были направлены не только в сторону Ильи, но и в адрес Вани.

К примеру, поход класса в столовую, судя по одному из фрагментов диктофонной записи, мог сопровождаться таким диалогом педагога:

«Ваня! Руки помыл? Не пойдешь с нами. Будешь сидеть там, раз ты не умеешь в классе себя вести. Дети будут кушать, а ты сидеть и облизываться там (под смешки одноклассников). Дима. Настя. Оставляю вас здесь за главных, чтоб вы следили — особенно за Ильей и за Ваней. Если они будут рыпаться, я приду, вы мне потом скажете».

Интересно, что все оскорбления, записанные в течение дня на диктофон, несмотря на настойчивые рекомендации матери их послушать, директора заинтересовали лишь после того, как к нему обратилась алтайский редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

«Говорить все эти фразы, это, конечно, недопустимо — я это как директор говорю и как педагог. Все-таки есть педагогический такт — разговаривать с ребенком так, как это должен делать учитель. Естественно, оскорбления, высказанные там в адрес и ребенка, и мамы, — они недопустимы. Поэтому здесь я сразу говорю: конечно, учитель не прав», — отметил в конце ноября 2016 года директор школы.

О причинах такого отношения к ученикам он предпочел умолчать, но, по мнению родителей, изгоями в классе они стали после того, как семьям, по разным причинам, стало тяжело тянуть выплату всех добровольных пожертвований и еще изыскивать деньги на общий подарок учителю.

Характерный пример изменившегося отношения приводила ранее мать Вани. Учительница ей объявила, что ребенок будет сидеть за партой с обломанным краем до тех пор, пока не будут сданы деньги. Когда Евгения пожаловалась директору и парту заменили, издевательства на этом не закончились: несмотря на маленький рост, ребенок был посажен за последнюю парту.

Интересно, что сама учительница в разговоре с ИА REGNUM факты передразнивания (они приведены в предыдущей статье ИА REGNUM ), несмотря на имеющуюся запись, отрицала. Также она заявляла, что «не намерена оправдываться по многим пунктам». Тем не менее, по признанию матери Ильи, на следующий же день после того, как учителю стал известен факт существования диктофонной записи, педагог поспешила обыскать рюкзак ученика в поисках включенного диктофона. Происходило это опять же перед всем классом.

Факт публичного оскорбления особо подчеркиваются и в словах юриста Марии Доценко.

«Усугубляется это тем, что все это происходило на глазах его одноклассников, что негативно отразилось на отношениях одноклассников к ребенку, они еще долгое время насмехались и дразнили его», — говорит юрист.

А крайний кто?

Министерство образования Алтайского края по итогам проведенной проверки подтвердило факт неэтичного поведения педагога. Вопросы об отсутствии должного контроля за соблюдением учителями профессиональной этики были заданы и директору. Правда, как следует из сегодняшнего ответа министерства на запрос ИА REGNUM, дисциплинарное взыскание получил лишь последний.

«В ходе проверки было установлено, что учителем N. были нарушены нормы профессиональной этики <…> в адрес директора N. направлено представление об устранении выявленных нарушений. С коллективом проведено совещание о нормах профессиональной этики педагогических работников <…> также установлено, что администрацией образовательного учреждения не были приняты своевременные меры по разрешению конфликтной ситуации, не осуществляется должный контроль за деятельностью учителей по соблюдению норм профессиональной этики педагогических работников. Комитетом по образованию горда Барнаула в отношении директора N. применена мера дисциплинарного взыскания. Работа администрации школы по обеспечению прав учащихся в образовательном учреждении взята на особый контроль комитетом по образованию Барнаула», — пояснила ИА REGNUM заместитель министра образования Алтайского края Ольга Бутенко.

Из ее ответа можно сделать вывод, что учитель, оскорблявшая учеников младших классов, наказания не понесла. Это подтверждает и мать Ильи.

«Классный руководитель незаслуженно ушла от наказания. Ведь я предоставляла аудиозапись и прокуратуре, и полиции, но они почему-то не берут ее во внимание. Всему виной директор гимназии, он ко всему еще и депутат-единоросс. Мне кажется, он просто покрывает учителя. К тому же в ходе разбирательств на меня давили, просили войти в положение учителя: говорили, что она сорвалась, и это не со зла. Но пренебрежительное отношение к ребенку продолжается и дальше, в том классе, куда мы перевелись осенью. Дело в том, что новый руководитель является подругой нашего предыдущего учителя. Поэтому волей-неволей отношение к сыну переносится, хотя и в не таком явном виде, как это было до сих пор», — об этом мать сообщила ИА «Банкфакс» в марте 2017 года, после того как суд отменил дисциплинарное взыскание учителю.

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Судебный прецедент

Между тем юрист Мария Доценко полагает, что поскольку учитель является работником школы, руководствуясь п. 1 ст. 1068 ГК РФ, именно школе надлежит возмещать моральный вред.

«Примечательно, что сроки привлечения к дисциплинарной ответственности не соблюла именно школа, которая и наказывала своего же работника», — отметила юрист.

По ее наблюдениям, в судебном процессе директор школы не оспаривает, что конфликт и факт неэтичного поведения его работника имели место, но не согласен с тем, что данное обстоятельство могло повлечь ухудшение здоровья ребенка и что школа должна выплачивать моральный вред.

«На том же самом настаивают сейчас и социальный педагог, и зам по воспитательной работе. Потому судом назначена судебная медицинская экспертиза. Это действительно необходимая процедура, которая всем нам позволит понять, насколько пострадал ребенок», — подчеркнула Мария Доценко.

По ее словам, факты ухудшения здоровья ребенка после сложившегося события подтверждаются медицинскими документами. Также юрист говорит, что после прослушанной аудиозаписи и результатов многочисленных проверок, которыми подтверждается вина учителя, ей самой удивительно слышать, как представители учителя (их двое) говорят суду о сфабрикованных делах.

«Говорят, что учитель в действительности никакого неэтичного проступка не совершала, вину свою не признает и все отрицает. И вообще это не оскорбления, а вполне уместные слова для учителя, так как ребенок неуправляем и сам виноват. И уверяют суд, что, напротив, вред ребенку причинен матерью, которая его систематически избивает и плохо воспитывает, они намерены инициировать уголовную проверку по данному факту. Вообще очень много грязи и вранья, они изворачиваются, как ужи на сковородке, используя низкие методы защиты, как бы побольнее задеть маму, которая в положении и ждет третьего ребенка», — поделилась впечатлениями юрист Мария Доценко.

В заключение добавим, что прецедентом в данной истории можно считать не только характер судебного разбирательства, но и то обстоятельство, что педагог, несмотря на официальное подтверждение всего того, о чем писало ИА REGNUM в статье ««Филипок» по-барнаульски: почему двое второклассников стали изгоями?», не понес никакого наказания, и единственной неприятностью для него является лишь время, потраченное на участие в судебных заседаниях.

Правда, сегодняшний вызов судьи педагог проигнорировала. Не счел нужным прийти в суд и директор школы.

Редакции ИА REGNUM известны все координаты и фамилии фигурантов истории, а также — название учебного учреждения. Также мы располагаем аудиозаписями и копией официального ответа министерства образования Алтайского края. В самой статье эта информация не опубликована в интересах детей и их родителей.