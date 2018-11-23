Криминальные авторитеты Хобот и Солома задержаны в Подмосковье

Москва, , 13:44 — REGNUM В городе Домодедово Московской области полиция пресекла уголовную «сходку», сообщила 23 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны пятеро раннее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются так называемыми «ворами в законе», именуемые как «Хобот» и «Солома». При личном досмотре у последнего было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более 30 граммов», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что операция проходила при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас устанавливается причастность участников «сходки» к совершению преступлений в регионе.