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Криминальные авторитеты Хобот и Солома задержаны в Подмосковье

Происшествия

Операция проходила при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром»

Москва, 23 ноября 2018, 13:44 — REGNUM  В городе Домодедово Московской области полиция пресекла уголовную «сходку», сообщила 23 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны пятеро раннее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются так называемыми «ворами в законе», именуемые как «Хобот» и «Солома». При личном досмотре у последнего было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более 30 граммов», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что операция проходила при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас устанавливается причастность участников «сходки» к совершению преступлений в регионе.

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