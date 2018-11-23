В Подмосковье обнаружен цех с десятками нелегальных мигрантов

Красногорск, , 10:44 — REGNUM В городе Балашиха Московской области выявлен цех, в котором трудились уроженцы одной из стран Центральной Азии, сообщили 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Предприятие занимается переработкой пластика и расположено на Косинском шоссе. В ходе рейда найдены и привлечены к административной ответственности 40 нелегальных мигрантов, им грозит выдворение за пределы РФ.

«Полицейскими установлен и задержан 28-летний житель Красногорского района, подозреваемый в организации незаконной миграции», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Мужчине грози наказание до семи лет лишения свободы.