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Вертолёт с туристами пропал в Доминикане

Происшествия

Всего на борту находятся шесть человек, включая пилота

Санто-Доминго, 23 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  В Доминиканской Республике пропал вертолёт. Известно, что винтокрылая машина принадлежит местной туристической фирме. На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Об этом сообщает газета Listin Diario.

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Уточняется, что вертолёт Eurocopter исчез с радаров после вылета из города Рио-Сан-Хуан накануне, 22 ноября, во второй половине дня. Борн направлялся в небольшой курортный городок Ла-Романа.

Доминиканский институт гражданской авиации при поддержке военных проводит поисковую операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 18 ноября потерпел крушение экскурсионный вертолёта. Двухместный легкий однодвигательный вертолёт R22 рухнул на дорогу в провинции Сычуань на юго-западе страны. Пострадали пилоты.

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Авиапроисшествия
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