На юго-западе Китая вертолет рухнул на шоссе, есть пострадавшие

Чэнду, Китай, , 06:46 — REGNUM Два пилота получили серьезные ранения в результате крушения экскурсионного вертолета на дорогу в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Раненые пилоты были доставлены в местный госпиталь для лечения после крушения, которое произошло около 12:10 по местному времени 18 ноября в туристическом местечке Эмэйшань. Двухместный легкий однодвигательный вертолет R22 был произведен американской компанией Robinson Helicopter.

По информации местных властей, никто, помимо пилотов не пострадал, автомобили также не были задеты, однако дорога временно перекрыта в одном направлении.

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