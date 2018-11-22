У жителей Кубани изъяли свыше тонны чёрной икры с Дальнего Востока: видео

Хабаровск, , 10:35 — REGNUM В Хабаровском крае пресечён факт незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ. Как сообщили в пресс-службе СКР 22 ноября, обвинение в совершении экологического преступления предъявлено двум жителям Краснодарского края.

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Установлено, что в город Комсомольск-на-Амуре мужчины приехали с целью скупки у браконьеров партий чёрной икры, которую они намеревались продать в Краснодарском крае. Незаконно добытую икру рыб осетровых пород злоумышленники скупали у жителей Ульчского и Николаевского районов.

«В ходе обысков у злоумышленников изъята чёрная икра общим весом более одной тонны», — уточнили в СКР.

Видео опубликовано: Следственный комитет РФ

Сами обвиняемые свою вину не признают, со следствием не сотрудничают. В настоящее время оба подозреваемых взяты под стражу. Изъятая продукция будет уничтожена по решению суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию рыбы осетровых пород пограничники изъяли на днях в Астраханской области. Незаконный груз был обнаружен в автомобиле Hyundai в Володарском районе. Местный житель на иномарке перевозил свыше 130 экземпляров осетров, севрюги и белуги. По предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый незаконной добычей рыбы осетровых видов, оценивается более чем в 20 млн рублей.