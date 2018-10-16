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В Ростовской области задержали браконьеров с краснокнижной рыбой

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ростов-на-Дону, 16 октября 2018, 13:45 — REGNUM  В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали двух браконьеров с занесенной в Красную книгу рыбой, сообщает 16 октября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на береговой полосе в районе Азова пограничники обнаружили двух граждан РФ, которые перегружали рыбу частиковых видов и сети из лодки в припаркованный мотоцикл.

Правонарушители отвезли незаконно добытую рыбу в стоящий неподалеку склад, где были задержаны. На складе правоохранители обнаружили порядка 100 особей частиковых видов (судак, пеленгас, лещ, карась), а также осетр, занесенный в Красную книгу. В отношении браконьеров возбуждены административные дела, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровском крае обнаружили в тайнике крупную партию икры лососевых видов рыб. По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб в размере свыше 4,5 млн рублей. Незаконно добытая и заготовленная продукция была уничтожена.

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Браконьерство
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