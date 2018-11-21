С конца октября СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе более 18 тыс. нарушений

Киев, , 14:39 — REGNUM За две недели с 29 октября по 11 ноября специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донбассе свыше 18 тыс. нарушений перемирия, сказано в докладе, опубликованном 20 ноября на официальном сайте ОБСЕ.

Авторы доклада отметили, что это несколько меньше, чем за две недели до того.

«Почти три четверти всех нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт, в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также к югу и юговостоку от Светлодарска», — рассказали в ОБСЕ.

Напомним, украинские силовики регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещённых Минскими соглашениями вооружений калибра более 100 мм, а именно 120-мм миномётов и 122-мм гаубиц Д-30. Кроме того, ВСУ используют гранатомёты различных типов, и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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