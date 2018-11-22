Пенсионерку в Новой Москве ограбили на 2 млн — СМИ

Москва, , 09:54 — REGNUM Московские полицейские ведут проверку по заявлению о нападении на дом пенсионерки, проживающей в поселении Марушкинское в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что 21 ноября с заявлением о разбойном нападении троих неизвестных в полицию обратилась гражданка 1958 года рождения.

«Они связали женщину веревкой, после чего открыто похитили около 2 млн руб. и ювелирные изделия, а затем скрылись», — цитирует слова пресс-службы агентство «Москва».

В настоящее время стражи порядка проверяют указанную в заявлении информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что полиция Москвы возбудила дело о разбое по факту нападения на пенсионера, в результате которого пожилой мужчина лишился сумки с 20 млн рублей.

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