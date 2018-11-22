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Пенсионерку в Новой Москве ограбили на 2 млн — СМИ

Происшествия

21 ноября с заявлением о разбойном нападении троих неизвестных в полицию обратилась гражданка 1958 года рождения

Пенсионерку в Новой Москве ограбили на 2 млн — СМИ
Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Несчастная пенсионерка

Москва, 22 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  Московские полицейские ведут проверку по заявлению о нападении на дом пенсионерки, проживающей в поселении Марушкинское в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что 21 ноября с заявлением о разбойном нападении троих неизвестных в полицию обратилась гражданка 1958 года рождения.

«Они связали женщину веревкой, после чего открыто похитили около 2 млн руб. и ювелирные изделия, а затем скрылись», — цитирует слова пресс-службы агентство «Москва».

В настоящее время стражи порядка проверяют указанную в заявлении информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что полиция Москвы возбудила дело о разбое по факту нападения на пенсионера, в результате которого пожилой мужчина лишился сумки с 20 млн рублей.

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Бандитизм, разбой
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