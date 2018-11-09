Неизвестные в Москве отняли у пенсионера сумку с 20 млн рублей

Москва, , 10:44 — REGNUM Полиция Москвы возбудила дело о разбое по факту нападения на пенсионера, в результате которого пожилой мужчина лишился сумки с 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел на Рязанском проспекте столицы у дома №62, в полицию о нападении сообщили очевидцы.

«У подъезда указанного дома несколько неизвестных избили пенсионера 1956 года рождения монтировкой и отобрали у него сумку, в которой находилось около 20 млн рублей», — цитирует агентство «Москва» слова представителя пресс-службы ведомства.

В полиции добавили, что пострадавший госпитализирован с переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2017 года в Москве в полицию поступили заявления о кражах денег из банковских ячеек. 58-летняя женщина сообщила, что у нее пропали порядка 13 млн рублей, а 64-летний пенсионер пожаловался о краже 22 млн 870 тыс. рублей из хранилища в одной из кредитной организации.

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