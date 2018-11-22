Новосибирские власти выясняют причины обрушения в школе

Новосибирск, , 06:44 — REGNUM Ситуацию с обрушением в Чаинской средней общеобразовательной школе (Купинский район) взяло на контроль правительство Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в облправительстве, в связи с инцидентом «будет принят ряд мер».

В частности, причины произошедшего и необходимые меры рассмотрят на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона, которое состоится в ближайшее время.

«Органы исполнительной власти Новосибирской области держат ситуацию на особом контроле», — говорится в сообщении облправительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в селе Чаинка Новосибирской области 21 ноября обрушилась наружная часть стены и перекрытия в школе. Площадь обрушения — порядка 120 кв. м. На момент происшествия учащихся в школе не было, никто не пострадал.

Читайте также: В одной из школ Новосибирской области обрушилась стена

Известно, что в школе проводился текущий ремонт.