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Новосибирские власти выясняют причины обрушения в школе

Происшествия

Обрушение наружной части стены и перекрытия в Чаинской средней общеобразовательной школе произошло 21 ноября

Новосибирск, 22 ноября 2018, 06:44 — REGNUM  Ситуацию с обрушением в Чаинской средней общеобразовательной школе (Купинский район) взяло на контроль правительство Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в облправительстве, в связи с инцидентом «будет принят ряд мер».

В частности, причины произошедшего и необходимые меры рассмотрят на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона, которое состоится в ближайшее время.

«Органы исполнительной власти Новосибирской области держат ситуацию на особом контроле», — говорится в сообщении облправительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в селе Чаинка Новосибирской области 21 ноября обрушилась наружная часть стены и перекрытия в школе. Площадь обрушения — порядка 120 кв. м. На момент происшествия учащихся в школе не было, никто не пострадал.

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Известно, что в школе проводился текущий ремонт.

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