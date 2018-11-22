В одной из школ Новосибирской области обрушилась стена

Новосибирск, , 04:55 — REGNUM В селе Чаинка Новосибирской области обрушилась наружная часть стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе, сообщает пресс-служба МЧС области.

Сообщается, что площадь обрушения составила около 120 квадратных метров. На момент происшествия в школе не было учащихся. В результате обрушения стены никто не пострадал. Как отметили в МЧС, в здании школы проводился ремонт. Занятия в учебном заведении были отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в одной из школ Иркутской области обрушился переход, соединявший два крыла учебного здания. В результате обрушения никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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