Четверг, 22 Ноября 2018 года
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В одной из школ Новосибирской области обрушилась стена

Происшествия

Никто не пострадал

Новосибирск, 22 ноября 2018, 04:55 — REGNUM  В селе Чаинка Новосибирской области обрушилась наружная часть стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе, сообщает пресс-служба МЧС области.

Сообщается, что площадь обрушения составила около 120 квадратных метров. На момент происшествия в школе не было учащихся. В результате обрушения стены никто не пострадал. Как отметили в МЧС, в здании школы проводился ремонт. Занятия в учебном заведении были отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в одной из школ Иркутской области обрушился переход, соединявший два крыла учебного здания. В результате обрушения никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи возбудили дело после обрушения перехода в иркутской школе

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Обрушения зданий
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