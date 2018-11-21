Избивший человека полицейский из Дагестана отправлен за решётку

Махачкала, , 18:22 — REGNUM Бывший начальника отдела МВД по Рутульскому району Дагестана Артем Магомедов на время следствия заключён под стражу. Полицейский пробудет за решёткой до 18 декабря 2018 года, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Напомним, уголовное дело в отношении Магомедова было возбуждено в середине октября по подозрению в применении насилия в отношении гражданского лица.

Следствие установило, что в феврале 2018 года в селе Амсар Рутульского района полицейский, находясь при исполнении, нанес несколько ударов ногой местному жителю. Свои действия подозреваемый сопровождал нецензурной бранью в адрес потерпевшего. Затем Магомедов дал подчиненным незаконное указание доставить мужчину в отдел полиции, где продолжил его бить.

Читайте также: В Дагестане попал под следствие начальник отдела полиции, избивший человека

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года житель Дагестана Абуталип Ш. обратился с жалобой на пытки со стороны сотрудников МВД республики в Европейский суд по правам человека. По словам мужчины, его силой вынудили оговорить себя и признать связь с участниками бандформирования.

В ход, как рассказывает Абуталип Ш, шло пропускание тока через прикрепленные к телу провода, надевание пакета на голову и прочие истязания. Однако, несмотря на заявление о том, что признательные показания он дал под пытками, в марте 2018 года Кировский районный суд города Махачкалы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Читайте также: Житель Дагестана пожаловался в ЕСПЧ на пытки