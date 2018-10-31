Житель Дагестана пожаловался в ЕСПЧ на пытки

Махачкала, , 09:07 — REGNUM Житель Дагестана Абуталип Ш. направил жалобу в Европейский суд по правам человека на пытки со стороны сотрудников МВД республики. Мужчину вынудили оговорить себя и признать связь с участниками незаконного вооруженного формирования, сообщает сайт правозащитной организации «Зона права».

Как утверждает Абуталип Ш., в июле 2017 года его остановили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Полицейские сбили его с ног, избили, а затем увезли в отделение. По словам мужчины, оперативники стали силой выбивать у него признание в участии в незаконном вооруженном формировании. В ход шло прикрепление к телу проводов, через которые пропускался ток, засовывание этих проводов в рот, применение швабры и надевание пакета на голову. Когда задержанный терял сознание, то в чувство его приводили пластиковой бутылкой, заполненной песком.

Следственный комитет республики отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских. В Кировском районном суде города Махачкалы Абуталип Ш. заявил о том, что дал признательные показания под пытками. Тем не менее в марте 2018 года мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело по подозрению в применении насилия возбуждено в отношении начальника ОМВД по Рутульскому району Дагестана Артема Магомедова. По версии следствия, в феврале 2018 года в селе Амсар Магомедов нанес несколько ударов ногой местному жителю, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Затем подозреваемый дал незаконное указание своим подчиненным доставить мужчину в отдел полиции, где также наносил ему удары. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане попал под следствие начальник отдела полиции, избивший человека