В Дагестане попал под следствие начальник отдела полиции, избивший человека

Махачкала, , 08:56 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ОМВД по Рутульскому району Дагестана Артема Магомедова. Он подозревается в применении насилия в отношении гражданского лица, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Следствием установлено, что в феврале 2018 года в селе Амсар Рутульского района, находясь при исполнении служебных обязанностей, Магомедов нанес несколько ударов ногой местному жителю. При этом подозреваемый сопровождал свои действия публично нецензурной бранью в адрес мужчины.

Магомедов дал незаконное указание своим подчиненным доставить мужчину в отдел полиции, где также наносил ему удары. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Артем Магомедов был задержан сотрудниками управления собственной безопасности МВД Дагестана совместно с республиканским управлением ФСБ. Однако Следственный комитет республики данный факт не подтвердил. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, будет принято решение об увольнении Магомедова из ОВД и привлечении его к ответственности.

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