Среда, 21 Ноября 2018 года
15:21:15 МСК

В ЛНР получил минно-взрывную травму наёмник из Польши — разведка

Происшествия

Разведка получила информацию от сотрудника больницы

Луганск, 21 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  В больнице на подконтрольной Украине Станице Луганской оказался гражданин Польши с минно-взрывной травмой, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга, сообщил 21 ноября «Луганский информационный центр».

Представитель ЛНР отметил, что украинское командование использует иностранных наёмников в зоне проведения «ООС» или «операции оккупационных сил» — так расшифровал аббревиатуру подполковник Марочко.

Напомним, в конце октября представитель ЛНР рассказал о 20 иностранных наёмниках, прибывших в Станицу Луганскую, чтобы воевать против ЛНР, а также учить боевиков ВСУ сапёрному делу.

Читайте также: ВСУ перебросили в Донбасс иностранных саперов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить