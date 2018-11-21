В ЛНР получил минно-взрывную травму наёмник из Польши — разведка

Луганск, , 14:56 — REGNUM В больнице на подконтрольной Украине Станице Луганской оказался гражданин Польши с минно-взрывной травмой, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга, сообщил 21 ноября «Луганский информационный центр».

Представитель ЛНР отметил, что украинское командование использует иностранных наёмников в зоне проведения «ООС» или «операции оккупационных сил» — так расшифровал аббревиатуру подполковник Марочко.

Напомним, в конце октября представитель ЛНР рассказал о 20 иностранных наёмниках, прибывших в Станицу Луганскую, чтобы воевать против ЛНР, а также учить боевиков ВСУ сапёрному делу.

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