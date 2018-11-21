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ДНР: Киев планировал диверсию на выборах 11 ноября

Происшествия

Воспламеняющее устройство должно было сработать в контейнере с бюллетенями после доставки в Центризбирком

Донецк, 21 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  Диверсия украинских спецслужб, нацеленная на срыв выборов, была предотвращена в ДНР 11 ноября. Об этом 21 ноября заявил пресс-офицер министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов, сообщает Донецкое агентство новостей.

В день выборов в подсобном помещении на одном из избирательных участков задержали агента СБУ. Мужчина пытался передать устройство с зажигательной смесью члену участковой комиссии.

По замыслу провокаторов, устройство должно было сработать в контейнере с бюллетенями после доставки в Центризбирком. Тогда начался бы пожар, способный уничтожить бюллетени и грозивший жертвами.

Диверсию предотвратили оперативники МГБ ДНР. Устройство, оборудованное электровоспламенителем и таймером, изъяли у задержанного. Операция Киева должна была сорвать в республике демократический избирательный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись выборов глав и депутатов парламентов. Голосование проходило без грубых эксцессов и сопровождалось высокой явкой.

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