Авиакатастрофа в Индонезии: идентификация погибших завершится 23 ноября

Джакарта, , 12:05 — REGNUM Процесс идентификации погибших в авиакатастрофе в Индонезии планируется завершить 23 ноября 2018 года, сообщает Tribunnews.

Группа экспертов в Индонезии продолжает работу по идентификации жертв упавшего самолета Lion Air JT 610 в воды Караванга.

Сообщается, что все ДНК исследования завершены.

Эксперты также заявили, что, вероятно, не удастся назвать имена всех пострадавших в авиакатастрофе. В настоящее время удалось идентифицировать останки 104 погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Министр транспорта Индонезии Буди Сумади позже заявил, что авиакомпания Lion Air подвергнется санкциям в конце ноября 2018 года.

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