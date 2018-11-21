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У берегов Греции загорелось турецкое судно

Происшествия

В район ЧП направлены пожарные и корабли береговой охраны

У берегов Греции загорелось турецкое судно
Пожар на грузовом судне

Афины , 21 ноября 2018, 11:54 — REGNUM  Турецкое грузовое судно Kilic загорелось у берегов Греции, сообщает 21 ноября AMHA.

По данным агентства, пожар произошел в машинном отделении, все 11 членов экипажа были эвакуированы. В район ЧП направлены пожарные и корабли береговой охраны.

Отмечается, что судно направлялось из Туниса в Турцию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на судоремонтном заводе «Красная кузница» в Архангельске произошло возгорание на рыболовном судне «Соломбала».

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