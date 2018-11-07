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На рыболовецком судне в Архангельске произошел пожар

Происшествия

Данных о пострадавших нет

Архангельск, 7 ноября 2018, 05:06 — REGNUM  На судоремонтном заводе «Красная кузница» в Архангельске произошло возгорание на рыболовном судне «Соломбала», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сообщается, что в результате возгорания оказались повреждены проводка и деревянные настилы. В тушении пожара принимали участие 25 человек и шесть единиц техники. Пожар был ликвидирован, данных о пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины возникновения возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на соседнем со Счетной палатой РФ здании в Москве произошел пожар. Огнем было охвачено более двух тысяч квадратных метров. Пожар был потушен спасателями, пострадавших не было.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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