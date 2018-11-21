ЛНР: Артиллерия ВСУ за сутки повредила четыре жилых дома

Луганск, , 07:47 — REGNUM За сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 21 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции защитников ЛНР в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок, Марьевка и Фрунзе.

Больше всего пострадал поселок Донецкий. ВСУ выпустили по нему десять 82-мм мин и применили танк. Четыре дома на улицах Шевченко и Осипенко повреждены, один из них частично разрушен.

Посёлок Фрунзе подвергся обстрелу из 122-мм гаубиц — боевики ВСУ выпустили 20 снарядов со стороны посёлка Крымское. Желобок и Марьевку они обстреляли из гранатомётов разных типов, вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов жертв среди военных и мирного населения нет.

Напомним, по данным разведки ЛНР, обстрелы жилых домов поселка Донецкий велись под наблюдением делегации из Великобритании.

Читайте также: ЛНР: ВСУ провели обстрел республики, чтобы похвастаться перед Лондоном

Отметим, артиллерия калибра свыше 100 мм, согласно Минским соглашениям, должна быть отведена от линии соприкосновения, однако украинская сторона не намерена этого делать.