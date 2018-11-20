ЛНР: ВСУ провели обстрел республики, чтобы похвастаться перед Лондоном

Луганск, , 21:18 — REGNUM Украинские каратели провели обстрел Луганской Народной Республики (ЛНР), чтобы показать свои навыки представителям ВС Великобритании, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 20 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, ВСУ обстреляли пгт Донецкий, в результате чего в поселке были повреждены жилые дома. Во время обстрела в Донбассе находилась делегация из Великобритании, которая непосредственно наблюдала за стрельбой. Марочко отметил, что международные организации должны обратить внимание на обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится пятый год, и Киев не намерен ее заканчивать мирно.

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