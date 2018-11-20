В Дагестане при ремонте детского сада похитили почти полмиллиона рублей

Махачкала, , 08:45 — REGNUM В Дагестане перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет директор строительной компании «Гранит». Он подозревается в хищении почти полумиллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии обвинения, в 2015 году подсудимый заключил контракт с администрацией Дербентского района Дагестана на выполнение строительно-монтажных работ во время ремонта детского сада «Айгюн» в селе Белиджи.

Однако после поступления денег на расчетный счет строительной компании гендиректор их похитил. В актах о приемке работ злоумышленник указал ложные сведения о том, что компания якобы выполнила свои обязательства по контракту. В результате муниципальной казне был нанесён ущерб в размере более 470 тысяч рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане в крупном мошенничестве подозреваются генеральный директор другой строительной компании «Агрострой-1» и специалист по экспертной работе одной из больниц Каякентского района. Как сообщила прокуратура региона, в 2017—2018 годах фигуранты дела заключили контракт на выполнение ремонтных работ в инфекционном отделении медучреждения. Сумма сделки была оценена в 24 млн рублей. Однако в ходе проверки было установлено, что стоимость проведённых работ была намеренно завышена более чем на семь миллионов рублей.

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