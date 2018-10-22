При ремонте больницы в Дагестане «потеряли» 7 млн рублей

Махачкала, , 09:42 — REGNUM В Дагестане стали фигурантами уголовного дела генеральный директор строительной компании и специалист по экспертной работе одной из районных больниц. Их подозревают в крупном мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2017—2018 годах компания «Агрострой-1» заключила контракт с Центральной районной больницей Каякентского района Дагестана на выполнение ремонта инфекционного отделения. Сумма сделки составила 24 млн рублей. Однако районная прокуратура в ходе проверки пришла к выводу, что стоимость выполненных ремонтных работ была завышена более чем на семь миллионов рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств было возбуждено в отношении главврача Центральной городской больницы дагестанского Южно-Сухокумска.

В 2017 году мужчина заключил контракт с подрядчиком на 7,4 млн рублей на выполнение ремонта здания учреждения. Однако большую часть из этой суммы, а именно 3,9 млн рублей, руководитель незаконно оплатил из средств обязательного медицинского страхования.