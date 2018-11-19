Трое военных ВСУ подорвались на собственных минах — разведка ДНР

Луганск, , 14:55 — REGNUM Патруль 14-й бригады ВСУ подорвался на минном поле, не отражённом на карте, заявил 19 ноября на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«15 ноября, при проведении патрулирования местности в районе населённого пункта Золотое-4, наряд 14 бригады вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине трое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Марочко.

Представитель ЛНР также отметил, что на украинских позициях постоянно происходят различного рода ЧП из-за алкоголизма и низкого морально-психологического состояния боевиков. К примеру, вечером 18 ноября в ходе драки с применением оружия один солдат получил ранение средней степени тяжести. В ночь с 16 на 17 ноября из-за нарушения правил техники безопасности ожоги средней степени получил ещё один военный.

Напомним, по данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, безвозвратные небоевые потери ВСУ за четыре года войны составили 2,7 тыс. человек.

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