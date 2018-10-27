Киев озвучил количество небоевых потерь ВСУ в Донбассе

Киев, , 17:25 — REGNUM Небоевые потери ВСУ за время конфликта в Донбассе составили 2,7 тыс. человек, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, за четыре года из 2,7 тыс. небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 175 — отравление (как алкоголем, так и наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, при этом 318 — ДТП, а 177 — несчастные случаи, 101 — нарушение мер безопасности, а также 228 — убийства, еще 615 — самоубийства, передает «Зеркало недели».

Также отмечается, что только треть самоубийств совершены во время несения службы в зоне военной операции, остальные — после отхода силовиков в пункты постоянной дислокации.

Прокурор особо отметил, что проблема самоубийств стоит так остро из-за недостатка психологов: на 250 тыс. военнослужащих ВСУ приходится 632 психолога.