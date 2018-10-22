Житель Дагестана чудом уцелел после покушения на убийство в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону житель Дагестана попал под обстрел. Мужчина чудом остался жив. Полиция занимается поиском обладателя огнестрельного оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 октября.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в центре города утром 21 октября. Неустановленный мужчина в ходе конфликта, планируя убить оппонента, не менее четырёх раз целенаправленно выстрелил в 37-летнего жителя Дагестана из неустановленного следствием оружия. Пули попали в живот.

В больницу пострадавший попал со сквозным ранением поперечно-ободочной кишки, двенадцатиперстной кишки, огнестрельного перелома тела четвертого поясничного позвонка.

Следователи устанавливают личность злоумышленника, выясняют все обстоятельства преступления.