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Житель Дагестана чудом уцелел после покушения на убийство в Ростове-на-Дону

Происшествия

Злоумышленника ищет полиция

Ростов-на-Дону, 22 октября 2018, 17:13 — REGNUM  В центре Ростова-на-Дону житель Дагестана попал под обстрел. Мужчина чудом остался жив. Полиция занимается поиском обладателя огнестрельного оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 октября.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в центре города утром 21 октября. Неустановленный мужчина в ходе конфликта, планируя убить оппонента, не менее четырёх раз целенаправленно выстрелил в 37-летнего жителя Дагестана из неустановленного следствием оружия. Пули попали в живот.

В больницу пострадавший попал со сквозным ранением поперечно-ободочной кишки, двенадцатиперстной кишки, огнестрельного перелома тела четвертого поясничного позвонка.

Следователи устанавливают личность злоумышленника, выясняют все обстоятельства преступления.

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Бытовые конфликты
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