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Бомба времен Второй мировой найдена в итальянской Болонье

Происшествия

В ходе раскопок в районе русла реки Савена рабочими был обнаружен боеприпас производства США весом около 45 кг

Болонья, Италия, 19 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Экстренные службы итальянского города Болонья были вынуждены эвакуировать более 7 тыс. человек в связи с работами по обезвреживанию небольшой авиабомбы времён Второй мировой войны. Об этом пишет La Repubblica.

Сообщается, что в ходе раскопок в районе русла реки Савена рабочими был обнаружен боеприпас производства США — авиабомба весом около 45 кг. В связи с разминированием в радиусе полутора километров были эвакуированы жители окрестных домов.

Параллельно с указанной операцией итальянские саперы ликвидировали другую бомбу, обнаруженную в провинции Парма. Из-за проводимых работ по деактивации 226-килограммового боеприпаса были эвакуированы 250 человек, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Тульской области найдена и обезврежена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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