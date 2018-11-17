В Тульской области нашли фугасную авиабомбу времен войны

Тула, , 06:07 — REGNUM Фугасная авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны найдена и обезврежена в Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что бомбу нашли в деревне Слободка (Чернский район, Тульская область).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября взрывотехники обезвредили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных в Новгородской области.

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