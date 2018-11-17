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В Тульской области нашли фугасную авиабомбу времен войны

Общество

ФАБ-50 обезврежена

В Тульской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
mchs.gov.ru
Машина разминирования

Тула, 17 ноября 2018, 06:07 — REGNUM  Фугасная авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны найдена и обезврежена в Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что бомбу нашли в деревне Слободка (Чернский район, Тульская область).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября взрывотехники обезвредили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных в Новгородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области обезвредили снаряды времен Великой Отечественной

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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