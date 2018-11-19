Два человека сгорели в китайском автомобиле в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 02:02 — REGNUM Трагическим исходом завершилось ночное столкновение двух автомобилей в Центральном районе Санкт-Петербурга. Два человека погибли, еще четверо получили травмы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 19 ноября около 00:50 у дома 80 по Лиговскому проспекту столкнулись Skoda Rapid и китайский автомобиль BYD.

В результате столкновения BYD загорелся, его водитель и пассажир скончались на месте. Их личности устанавливаются.

В автомобиле Skoda травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров — мужчины разного возраста.

По факту трагического ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Добавим, что на место ЧП приезжали сотрудники МЧС: 10 пожарных на двух единицах техники в 00:58 ликвидировали возгорание и оказывали техническую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге на основе данных ГИБДД составили карту наиболее аварийных участков городских дорог. Эту информацию планируется включить в программы-навигаторы.