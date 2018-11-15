В Петербурге составили карту аварийно опасных участков дорог

Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Активисты составили карту самых опасных мест Петербурга с точки зрения вероятности дорожно-транспортных происшествий. На карте обозначены 175 точек концентрации ДТП, определенных по итогам 2017 года по материалам УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В число наиболее аварийно опасных магистралей, в частности, вошли проспект Стачек, проспект Ветеранов, Ленинский проспект, Индустриальный проспект, Московское шоссе — то есть, наиболее загруженные транспортом дорожные артерии Северной столицы.

«Основные причины ДТП — это превышение скорости, несоблюдение дистанции, а также правил проезда перекрестков. Предупреждение о приближении опасному участку и необходимости снизить скорость повысит бдительность водителей и поможет избежать аварий. Это профилактический инструмент», — заявил один из инициаторов проекта, депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.

По его словам, предупреждения об опасных участках дорог должны появиться в крупнейших приложениях-навигаторах.

Аварийно-опасными в населенных пунктах считаются участки дорог или перекрестки, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были травмированы люди.