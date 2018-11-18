В Марселе бездомная женщина облила людей кислотой

Марсель, Франция, , 05:18 — REGNUM Посетители кафе во французском Марселе пострадали, когда бездомная женщина бросила в них бутылку соляной кислоты. Об этом сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. Женщина подошла к веранде кафе, где находились посетители, и бросила в них емкось с килотой. Травмы получили шесть человек. Их доставили в больницу в качестве меры предосторожности.

Женщину задержали. Что именно заставило ее напасть на люей, не известно. Отмечается, что у нее замечали неадекватное поведение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Марселе обрушились два дома, что стало приичной гибели восьми человек. После этого горожане потребовали отставки мэра Жан-Клода Година.

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