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Число жертв обрушения домов в Марселе выросло до восьми человек

Происшествия

Два старых дома в Марселе рухнули 5 ноября

Число жертв обрушения домов в Марселе выросло до восьми человек
Angelo Giordano
Обрушение

Марсель, Франция, 9 ноября 2018, 20:14 — REGNUM  Не менее восьми человек погибли при обрушении двух ветхих зданий во французском Марселе, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Спустя четыре дня после обрушения спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело — женщину, предположительно, бездомную.

Как сообщало ИА REGNUM, два старых дома в Марселе рухнули 5 ноября. В настоящий момент спасатели и пожарные продолжают разбирать завалы.

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Обрушения зданий
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