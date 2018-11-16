В Дагестане водитель микроавтобуса сбил женщину с ребёнком

Махачкала, , 18:40 — REGNUM В столице Дагестана микроавтобус сбил насмерть женщину, переходившую дорогу с ребёнком. Происшествие случилось в пригородном посёлке Семендер. Ребенок выжил и доставлен в больницу, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что потерпевшие переходили дорогу вне пешеходного перехода. Водитель автомобиля Ford Transit с места происшествия не скрылся. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском городе Кизилюрте находившийся за рулём молодой человек 1999 года рождения сбил двоих детей шести и девяти лет. Один из детей погиб, второй был госпитализирован с серьёзной черепно-мозговой травмой.

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