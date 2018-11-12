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В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть жертвы

Происшествия

Погибли три человека

Махачкала, 12 ноября 2018, 19:25 — REGNUM  Три человека погибли и один пострадал в результате автоаварии в Кизлярском районе Дагестана. Произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, пишет 12 ноября РИА «Дагестан».По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Лады Приоры», который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение. Все трое погибших находились в легковом автомобиле. Кроме того, повреждения получил водитель автобуса.Читайте также: В Дагестане водитель сбил двоих детей, один из них погиб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 ноября в дагестанском городе Кизилюрте 19-летний парень, находясь за рулем без прав, сбил двоих детей шести и девяти лет. Один из них погиб, второй находится в реанимации с серьёзной черепно-мозговой травмой.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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