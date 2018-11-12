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В Дагестане водитель сбил двоих детей, один из них погиб

Происшествия

За рублём находился молодой человек 1999 года рождения

Махачкала, 12 ноября 2018, 16:26 — REGNUM  Легковой автомобиль сбил двоих детей шести и девяти лет в дагестанском городе Кизилюрте. Один из детей погиб, второй с серьёзной черепно-мозговой травмой находится в реанимации, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

Происшествие случилось в субботу, 10 ноября. Виновником инцидента стал водитель 1999 года рождения, не имевший прав на управление автомобилем, передает «360». МВД Дагестана пока не дало официальных комментариев по поводу трагедии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане, в ночь на 10 ноября грузовик совершил наезд на наряд дорожно-патрульной службы на трассе Кочубей — Минводы. В результате происшествия один сотрудник правопорядка от полученных травм погиб.

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