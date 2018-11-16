Пятница, 16 Ноября 2018 года
13:57:11 МСК

Авиакатастрофа в Индонезии: семья одного из погибших подала в суд на Boeing

Происшествия

В результате авиакатастрофы погибли 189 человек

Джакарта, 16 ноября 2018, 13:10 — REGNUM  Семья погибшего при крушении самолета в Индонезии 26-летнего Рио Нанда Пратама подала иск против американской компании Boeing, сообщает 16 ноября Jakarta Post.

По словам адвоката Кертиса Майнера, представляющего интересы истцов, обычно следователи не выносят заключение о том, кто виновен в катастрофе, поэтому компенсация семьям не предоставляется. Поэтому роль частных судебных исков чрезвычайно важна, уточнил он.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты 29 октября 2018 года. На борту лайнера находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли.

Читайте также: США направили предупреждения о проблемах с Boeing 737 Max 8

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакатастрофа в Индонезии: изучается стратегия поиска речевого самописца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить