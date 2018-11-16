Авиакатастрофа в Индонезии: семья одного из погибших подала в суд на Boeing

Джакарта, , 13:10 — REGNUM Семья погибшего при крушении самолета в Индонезии 26-летнего Рио Нанда Пратама подала иск против американской компании Boeing, сообщает 16 ноября Jakarta Post.

По словам адвоката Кертиса Майнера, представляющего интересы истцов, обычно следователи не выносят заключение о том, кто виновен в катастрофе, поэтому компенсация семьям не предоставляется. Поэтому роль частных судебных исков чрезвычайно важна, уточнил он.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты 29 октября 2018 года. На борту лайнера находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли.

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