Четверг, 8 Ноября 2018 года
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США направили предупреждения о проблемах с Boeing 737 Max 8

Происшествия

После сообщений о вероятной ошибке датчиков

Вашингтон, 8 ноября 2018, 04:57 — REGNUM  Федеральное авиационное управление (ФАУ) США распространило директивы летной годности на 246 самолетов Boeing 737 Max после сообщений компании о вероятной ошибке датчиков у серии этих самолетов, сообщает Reuters.

Сообщается, что проблема с датчиком могла привести к катастрофе индонезийского лайнера в Яванском море. По данным Reuters, 45 самолетов, попадающих под директивы ФАУ, используются авиакомпаниями Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября компания Boeing распространила предупреждение о возможностях сбоя при полете лайнеров Boeing 737 Max 8. Сообщается, что из-за ошибок в системе контроля полета сбой может привести к крутому пикированию самолета. Предупреждение основано на выводах по результатам проверки причин крушения самолета этой модели в Индонезии.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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