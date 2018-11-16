В подвале ювелирного завода в Москве нашли труп мужчины

Москва, , 12:58 — REGNUM По факту обнаружения тела мужчины в подвале одного из строений ювелирного завода, расположенного по улице Нагатинской в Москве заведено уголовное дело. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Отмечается, что уголовное производство возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть»).

«На территории ювелирного завода, расположенного по улице Нагатинской в городе Москве, в подвальном помещении обнаружено тело 52-летнего сотрудника. При визуальном осмотре обнаружены множественные ссадины, ушибы и порезы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что на текущий час следователи проводят осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на территории больницы в Москве было обнаружено тело убитого мужчины. Труп был найден в салоне автомобиля «Хендэ Солярис».

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