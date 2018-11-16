Пятница, 16 Ноября 2018 года
13:57:10 МСК

В подвале ювелирного завода в Москве нашли труп мужчины

Происшествия

При визуальном осмотре на теле обнаружены множественные ссадины, ушибы и порезы

Москва, 16 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  По факту обнаружения тела мужчины в подвале одного из строений ювелирного завода, расположенного по улице Нагатинской в Москве заведено уголовное дело. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Отмечается, что уголовное производство возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть»).

«На территории ювелирного завода, расположенного по улице Нагатинской в городе Москве, в подвальном помещении обнаружено тело 52-летнего сотрудника. При визуальном осмотре обнаружены множественные ссадины, ушибы и порезы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что на текущий час следователи проводят осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на территории больницы в Москве было обнаружено тело убитого мужчины. Труп был найден в салоне автомобиля «Хендэ Солярис».

Читайте также: Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить