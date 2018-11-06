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Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

Происшествия

По факту убийства возбуждено уголовное дело

Москва, 6 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  Тело убитого мужчины обнаружено на территории больницы в Москве 5 ноября текущего года. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Тело мужчины 1987 года рождения находилось в салоне автомобиля «Хендэ Солярис».

«При осмотре (погибшего) обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области грудной клетки», — говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники специальных служб.

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