Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

Москва, , 11:51 — REGNUM Тело убитого мужчины обнаружено на территории больницы в Москве 5 ноября текущего года. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Тело мужчины 1987 года рождения находилось в салоне автомобиля «Хендэ Солярис».

«При осмотре (погибшего) обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области грудной клетки», — говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники специальных служб.

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