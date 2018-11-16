В Свердловской области наказали мать за то, что её ребёнок попал под машину

Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:09 — REGNUM В Свердловской области в отношении жительницы Краснотурьинска сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка (ст. 5.35 КоАП РФ) после того? как её сын попал под машину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Октябрьской города Краснотурьинска. Отпросившись у матери погулять, десятилетний ребёнок шёл по пешеходному тротуару с мячом. Выронив его, мальчик выбежал за мячом на дорогу и был сбит автомобилем. В результате ребёнок был госпитализирован с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Напомним, что на территории Свердловской области с января по октябрь 2018 года зарегистрировано 276 ДТП с участием детей, в которых 295 детей получили травмы различной степени тяжести и 15 детей погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября глава Верхотурья Алексей Лиханов сбил на своём автомобиле ребёнка. ДТП произошло 24 октября на улице Советской. Школьник перебегал дорогу и ударился об автомобиль. Водитель остановился и начал разговаривать с ребёнком. Однако мальчик через несколько секунд убежал, оправившись от шока. Вскоре покинул место аварии и водитель автомобиля.

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По факту ДТП возбуждено два административных дела в отношении владельца автотранспортного средства по статьям «Причинение легкого вреда здоровью» и «Оставление места аварии».

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